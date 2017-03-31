В сети собрали полмиллиона рублей на дом для избитого бродяги и раненого пса

В результате менее чем за сутки пользователи пожертвовали почти восемь тысяч фунтов (более полумиллиона рублей). На это обратило внимание издание The Independent.

Болдуин рассказал, что встретил Дэррила на улице. Неизвестные напали на него с ножом, выбили ему зубы, а собаку ранили. Шотландец решил помочь бездомному и организовал сбор средств на сервисе GoFundMe.

Изначально Болдуин планировал получить около двух тысяч фунтов, чтобы арендовать для бродяги жилье

Изначально Болдуин планировал получить около двух тысяч фунтов, чтобы арендовать для бродяги жилье

«Дэррил не попрошайничает и всегда рад пообщаться с прохожими. Он не употребляет алкоголь или наркотики. В течение трех лет он скитается без жилья и не может рассчитывать ни на какие льготы», — говорится на странице, посвященной сбору средств.

В последнем сообщении Болдуин добавил, что при взгляде на собранную сумму он зарыдал и незамедлительно рассказал о произошедшем Дэррилу. В данный момент они вместе подбирают квартиру. Несмотря на то, что мужчина уже собрал необходимую сумму, юзеры продолжают переводить деньги.