В Новосибирске на участке улицы Салтыкова-Щедрина запретят стоянку, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Управление благоустройства и озеленения установит знак «Остановка запрещена» на участке от дома по адресу: ул. 1905 года, 21 к. 1 до дома по адресу: ул. Железнодорожная, 8/1. Планируется, что знаки появятся до 30 апреля.

«Это сделано по обращениям жителей в целях исключения заторных ситуаций и обеспечения безопасности дорожного движения», — рассказали в муниципалитете.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.