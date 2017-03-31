Жители Асбеста запустили сто зеленых шаров в защиту хризотила

Сто ярких зеленых шаров с надписью «Мы за хризотил!» раскрасили безоблачное небо под канонаду «производственного салюта» — взрыва в карьере крупнейшего в мире Баженовского месторождения.

Так на днях было отмечено 100-летие профсоюзной организации комбината «Ураласбест». Жители свердловского города Асбеста периодически организуют неординарные публичные акции, чтобы привлечь внимание общественности к проб­лемам хризотиловой отрасли. В этот мартовский день к флешмобу подключились и участники выездного заседания исполкома профсоюза строителей России из Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Самарской области.

Мало того, асбестовцы, составляющие ядро Международного Альянса профсоюзных организаций «Хризотил», более десяти лет отстаивают позиции мировой хризотиловой промышленности в Женеве на заседаниях сторон Роттердамской конвенции, где лоббисты заменителей пытаются внести природный минерал в запретительный список опасных химических веществ. Недаром уральских активистов поддерживают не только во всех уголках России, но и в Казахстане, Киргизии, Бразилии, Мексике, Канаде, Индии, Кубе — более 500 тысяч человек.

Каких только проектов не было за время антиасбестовой войны: научные и медицинские исследования, экскурсии на предприятия с выдачей «тайн» рабочего процесса, масштабные митинги в разных странах, профессиональные конкурсы, шествия и автопробеги.

— В 1997 году профсоюз организовал шествие из Асбеста в Екатеринбург: группа работников комбината пешим маршем шла в уральскую столицу, чтобы доказать готовность любыми способами отстаивать свою правоту, — вспоминает председатель Свердловской областной организации профсоюза строителей России Валерий Юстус. — В прошлом году устраивали 50-километровый автопробег: так работники комбината «Ураласбест», их коллеги из Оренбургской области, Республики Казахстан, градообразующих предприятий Сухого Лога и Белоярского отметили международный день защиты хризотила. Я не исключаю, что можем поехать и в Женеву, ведь мы рискуем потерять все, если не докажем всему миру, что, работая на хризотиловом производстве, можно жить долго, счастливо и благополучно.

Только в 2016 году комбинат «Ураласбест» перечислил в бюджеты всех уровней 1,6 миллиарда рублей. На социальную программу в рамках коллективного договора направлено более 550 миллионов, еще 70 выделены на благотворительность.

— Это все у нас хотят отнять, — говорит Юстус. — Не выйдет!

Чтобы донести до непонятливых свое желание спокойно трудиться и без боязни за завтрашний день воспитывать детей, в Асбесте самоорганизовалось несколько общественных объединений: Союз молодежи хризотиловой промышленности, движение «Женщины за безопасный труд и социальную стабильность». Ассоциация ветеранов объединила более 15 тысяч человек, «хризотиловый» стаж у большинства превышает 30−40 лет.

— Лучший способ поддержать отрасль — спокойно раз за разом объяснять всем и каждому, что нет ничего страшного в строительных материалах, произведенных из хризотилового асбеста, и что не нужно путать его с амфиболом, — считает председатель профсоюза строителей России Борис Сошенко. — Общаясь с коллегами, нередко видишь: строители стали бояться покрывать крыши шифером. Спрашиваешь: «Почему?», отвечают: «Так ведь опасно…». Начинаешь объяснять, предлагаешь провести исследование. В итоге, получив результат, человек звонит и извиняется, что сам не разобрался в ситуации, пошел на поводу у тех, кто навязывает мнения. А применение хризотила — как ни парадоксально это звучит в контрасте с заявлениями о его смертельной опасности — жизненно необходимо во имя здоровья и социального процветания сотен миллионов людей во всем мире, особенно в небогатых, но развивающихся странах.

Понимая это, правительство России предпринимает определенные шаги: в конце прошлого года принято распоряжение, которым на Минпромторг РФ возложены функции координатора вопросов производства и использования хризотила и хризотилсодержащих строительных материалов. Ряду министерств и ведомств поручено осуществить научное, информационно-аналитическое, методологическое обеспечение оценки рисков, связанных с воздействием хризотилового асбеста в рамках целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности РФ».

На комбинате «Ураласбест» успешно выполняется перспективная, до 2020 года, программа производства хризотила под контролем, улучшения условий труда на рабочих местах, предусматривающая финансирование комплекса мероприятий на 260 миллионов рублей. Побывав в цехах асбестообогатительной фабрики, на улицах города, профсоюзный актив исполкома наглядно убедился: негативного экологического фона в Асбесте нет. Жители приглашают всех желающих в город горного льна: зеленый, благоустроенный и комфортный.