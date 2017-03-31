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07:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Губернатор Хакасии назвал жителей Новосибирска «колхозом и деревней»

Глава Сибирского региона заявил, что хакасские власти обеспечили населению лучшее качество автомобилей и зарплаты, по сравнению с Новосибирском.

Губернатор Хакасии назвал жителей Новосибирска «колхозом и деревней», об этом сообщает ИА «Хакасия».

«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества», — пояснил Виктор Зимин.

Он также добавил, что жители Хакасии больше, нежели жители других регионов, удовлетворены деятельностью органов исполнительной власти.

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