Губернатор Хакасии назвал жителей Новосибирска «колхозом и деревней», об этом сообщает ИА «Хакасия».

«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества», — пояснил Виктор Зимин.

Он также добавил, что жители Хакасии больше, нежели жители других регионов, удовлетворены деятельностью органов исполнительной власти.