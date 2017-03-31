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08:08 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми врачи трёх больниц спасли жизнь маме и её малышу

Пермячке сделали кесарево сечение, после чего провели операцию по замене митрального клапана.

Слаженная работа врачей трёх пермских больниц позволила спасти жизни мамы и её малыша.

Как сообщили в краевом Минздраве, пермячка, которая десять лет назад перенесла операцию по замене митрального клапана, решила стать матерью. Если первая половина беременности у неё протекала нормально, то на 28-й неделе женщина почувствовала сильные боли в сердце.

Как показало обследование врачей пермского кардиодиспансера, беременной пациентке нужно срочно менять митральный клапан. Его состояние ухудшилось из-за тромбоза. Он возник потому, что будущая мама отказалась от приёма препаратов, разжижающих кровь, побоявшись навредить своему малышу.

Врачи приняли решение провести экстренную операцию на сердце пермячки. Однако она могла навредить здоровью будущего малыша. Специалисты кардиодиспансера связались с акушерами-гинекологами краевого перинатального центра и врачами-неонатологами ГДКБ № 13.

Ночью 30 марта женщине в перинатальном центре сделали кесарево сечение. У неё родилась девочка весом 1000 граммов. Во время кесарева сечения также дежурили неонатологи и реаниматологи ГДКБ № 13. Они проверили состояние новорожденной и, подключив её к аппарату ИВЛ, увезли малышку в больницу.

После чего кардиохирурги проверили операцию на сердце матери и установили новый митральный клапан. Молодую маму уже отключили от аппаратов, она самостоятельно дышит.

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