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10:53 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Археологи обнаружили тайную комнату во время подготовительных работ по «Моей улице»

В районе Лубянки и Новой площади удалось найти беспрецедентное количество артефактов — более 150 находок за неделю мониторинга.

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7
фотографий
7
фотографий

Более 150 находок обнаружили столичные археологи во время наблюдения за подготовительными работами по программе «Моя улица». Главным открытием стал «слух» у основания Китайгородской стены. «Слух» — это специальная тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города. Более точную информацию мы получим, когда совместим топографическое расположение находки с архивными данными», — рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В мирное время «слух», который, скорее всего, был частью Богословской башни, могли использовать для хранения припасов. А во время военной осады с его помощью узнавали, что делает неприятель по ту сторону стены, не роет ли он подкоп. Сводчатые стены помещения создавали особый акустический эффект, и в комнате было слышно всё, что происходит на улице.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Подобные ниши в сохранившихся участках фундамента стены Китай-города уже обнаруживали при строительстве метрополитена и реставрационных работах в 20-е годы прошлого века. Китайгородская стена с 12 башнями была построена в середине 30-х годов XVI века. Протяжённость крепостной стены составляла более 2,5 тысячи метров. Её возвели для защиты города от набегов крымских татар. Сооружение является историческим памятником средневековой русской фортификации. До наших дней сохранились лишь небольшие элементы стены.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как отметил Леонид Кондрашев, в этом году московские археологи нашли беспрецедентное количество артефактов на этапе мониторинга подготовительных работ к программе «Моя улица», ещё до старта городского ремонта. Наблюдение специалисты вели всего неделю. Все находки в ближайшее время будут тщательно изучены. Специалисты определят, как обеспечить их сохранность, и примут решение о дальнейшей передаче в музеи.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В районе Лубянской и Новой площади, где рабочие готовили участки траншей для будущей прокладки коммуникаций, в общей сложности обнаружили более 150 артефактов. Их датируют XVI—XIX вв.еками.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Большая их часть (свыше 100 предметов) — это керамика XVIII—XIX вв.еков. То есть фрагменты горшков, мисок, есть даже хорошо сохранившийся керамический стаканчик. Также было найдено около десятка медных монет, свинцовые торговые пломбы, множество железных бытовых изделий (ножи, гвозди, обувные подковы), которые мы относим к тому же времени», — рассказали в столичном археологическом бюро.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Среди находок есть три фрагмента красноглиняной керамики XVI века, а также пять свинцовых пуль, две металлические пуговицы, железная стрела и пушечное ядро XVII века. Было найдено несколько изразцов — керамических плиток, которые использовали для облицовки стен, каминов и печей. Возраст трёх полихромных (разноцветных. — Прим. mos.ru) изразцов составляет примерно 300 лет, а один муравленый изразец (покрытый зелёной прозрачной глазурью. — Прим. mos.ru), по оценкам археологов, как минимум на столетие старше.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Напомним, район Лубянской площади стал одним из первых участков, где в этом году археологи начали проводить мониторинг подготовительных работ по программе «Моя улица». Археологический контроль будет вестись на всех строительных площадках «Моей улицы» с апреля по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы на объектах программы было обнаружено более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.

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