Археологи обнаружили тайную комнату во время подготовительных работ по «Моей улице»
В районе Лубянки и Новой площади удалось найти беспрецедентное количество артефактов — более 150 находок за неделю мониторинга.
В районе Лубянки и Новой площади удалось найти беспрецедентное количество артефактов — более 150 находок за неделю мониторинга.
Более 150 находок обнаружили столичные археологи во время наблюдения за подготовительными работами по программе «Моя улица». Главным открытием стал «слух» у основания Китайгородской стены. «Слух» — это специальная тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.
«Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня
В мирное время «слух», который, скорее всего, был частью Богословской башни, могли использовать для хранения припасов. А во время военной осады с его помощью узнавали, что делает неприятель по ту сторону стены, не роет ли он подкоп. Сводчатые стены помещения создавали особый акустический эффект, и в комнате было слышно всё, что происходит на улице.
Подобные ниши в сохранившихся участках фундамента стены
Как отметил Леонид Кондрашев, в этом году московские археологи нашли беспрецедентное количество артефактов на этапе мониторинга подготовительных работ к программе «Моя улица», ещё до старта городского ремонта. Наблюдение специалисты вели всего неделю. Все находки в ближайшее время будут тщательно изучены. Специалисты определят, как обеспечить их сохранность, и примут решение о дальнейшей передаче в музеи.
В районе Лубянской и Новой площади, где рабочие готовили участки траншей для будущей прокладки коммуникаций, в общей сложности обнаружили более 150 артефактов. Их датируют
«Большая их часть (свыше 100 предметов) — это керамика
Среди находок есть три фрагмента красноглиняной керамики XVI века, а также пять свинцовых пуль, две металлические пуговицы, железная стрела и пушечное ядро XVII века. Было найдено несколько изразцов — керамических плиток, которые использовали для облицовки стен, каминов и печей. Возраст трёх полихромных (разноцветных. — Прим. mos.ru) изразцов составляет примерно 300 лет, а один муравленый изразец (покрытый зелёной прозрачной глазурью. — Прим. mos.ru), по оценкам археологов, как минимум на столетие старше.
Напомним, район Лубянской площади стал одним из первых участков, где в этом году археологи начали проводить мониторинг подготовительных работ по программе «Моя улица». Археологический контроль будет вестись на всех строительных площадках «Моей улицы» с апреля по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы на объектах программы было обнаружено более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.