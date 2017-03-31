Толстая такса из Шотландии застряла в заборе

Собака по кличке Майло резвилась во дворе, ожидая хозяйку. Когда она вышла к нему, то обнаружила, что пес попытался пролезть между прутьями забора и застрял. Голова и передние лапы оказались на улице, а задние лапы остались в саду перед домом.

Женщина попыталась освободить питомца, но это оказалось непростой задачей. Через полчаса она сдалась и вызвала пожарных. Они сумели освободить Майло, не ломая забор. Как выяснилось, для этого собаку достаточно было повернуть на бок.

По словам хозяйки, Майло уже не так строен, как в молодости. «Думаю, он недооценил собственные размеры», — прокомментировала она происшествие.

В феврале сообщалось, что житель непальского города Лалитпур освободил двух коз, которые застряли в одном горшке.