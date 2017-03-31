Красноярцы массово остались без электричества

Сильный ветер, который еще вчера пообещали синоптики и спасатели, оставил без света часть жителей Енисейска — в 7:07 местного времени здесь произошло аварийное отключение подстанции. Такая же ситуация в Тюхтетском районе — обрыв воздушной линии произошел около 8:30.

В Красноярске в 7:15 под отключение попали несколько улиц в Железнодорожном районе. В службе 005 пояснили, что до 12:00 отключено электричество на ул. Демьяна Бедного и Белопольского. Работы там уже проводят специалисты МРСК Сибири. Кроме этого, без электричества вынуждены находиться жители улиц Диксона, Полярная, Гайдара, Березина, Линейная, Енисейская и 3-я Полярная в Покровке, а также домов на ул. Калинина, Канская, Новаторская, Туристская, Делегатская, Сельская. Садовая, Еловая, Изумрудная, Минусинская, Елены Стасовой, Металлургов, Джамбульская, Краснодарская, пр. «Красноярский рабочий», пер. Тихий, ул. Рейдовая и Одесская.

Все работы обещают завершить к 12:00.