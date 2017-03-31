МВД предлагает ужесточить наказание за доведение до самоубийства

Максимальный срок по этой статье увеличится втрое. Согласно проекту, доведение до самоубийства через средства электронной связи станет отягчающим обстоятельством.

В МВД говорят, что сейчас по закону доведением до суицида считается травля, клевета, оскорбления, жестокое обращение или материальная зависимость. Поправки разработали на фоне распространения опасных игр в интернете.

За первые три месяца этого года полиция выявила в Молдове 47 детей, подписанных на так называемые «группы смерти». Больше половины из них — девочки. Самой младшей — 13 лет.