Фермер из Франции рассказал красноярцам, как правильно готовить фуа-гра
Птицу кормят кукурузой и разделывают специальным способом.
Птицу кормят кукурузой и разделывают специальным способом.
Фермер из Франции Тьер Бати дал
Бизнесмен показал, как правильно откармливать птицу. Гусей и уток три раза в день обильно кормят кукурузой — тогда печень каждого питомца будет в 10 раз больше, чем у диких сородичей. Разделывать гусей и уток тоже нужно правильно, делая надрезы в нужных местах. Таким образом, все куски мяса останутся в деле.
Тьер владеет семейной фермой, поэтому его советы пригодятся дачникам, которые хотят готовить
«Особенность семейного фермерского хозяйства в том, что вся цепочка производства прослеживается от А до Я. Нет такого этапа, который фермер не контролирует. Поэтому он на сто процентов отвечает за качество продукта. Тогда как большие индустриальные заводы за это не могут отвечать, там слишком большая цепь производства», — объясняет Тьер Бати.