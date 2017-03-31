Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: в РФ воссоздали разбившийся Ту-154 и узнали причину трагедии
СМИ:в рамках испытаний в РФ военную технику сожгут
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
07:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Фермер из Франции рассказал красноярцам, как правильно готовить фуа-гра

Птицу кормят кукурузой и разделывают специальным способом.

Фермер из Франции Тьер Бати дал мастер-класс в Красноярске, на котором раскрыл секреты приготовления фуа-гра — блюда западноевропейских народов. Бати прибыл из департамента Шаранта, у берегов которого находится знаменитый форт Боярд.

Бизнесмен показал, как правильно откармливать птицу. Гусей и уток три раза в день обильно кормят кукурузой — тогда печень каждого питомца будет в 10 раз больше, чем у диких сородичей. Разделывать гусей и уток тоже нужно правильно, делая надрезы в нужных местах. Таким образом, все куски мяса останутся в деле.

Тьер владеет семейной фермой, поэтому его советы пригодятся дачникам, которые хотят готовить фуа-гра у себя дома. После мастер-класса гостей мероприятия угостили блюдами из птицы.

«Особенность семейного фермерского хозяйства в том, что вся цепочка производства прослеживается от А до Я. Нет такого этапа, который фермер не контролирует. Поэтому он на сто процентов отвечает за качество продукта. Тогда как большие индустриальные заводы за это не могут отвечать, там слишком большая цепь производства», — объясняет Тьер Бати.

Фуа-гра — специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки. Для блюда птицу сильно перекармливают, благодаря чему печень разбухает до огромных размеров. Фуа-гра считается деликатесом в ресторанах Испании и Франции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Конгресс «Сибирский плацдарм» откроет экономический форум в Красноярске
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
Флинн готов дать показания по делу о России в обмен на иммунитет
Расмуссен: Крым может быть признан «свободным образованием»
СМИ сообщили о начале прокурорской проверки РЖД
Пентагон прокомментировал учения в ФРГ с русскими статистами
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь