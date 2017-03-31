Фермер из Франции рассказал красноярцам, как правильно готовить фуа-гра

Фермер из Франции Тьер Бати дал мастер-класс в Красноярске, на котором раскрыл секреты приготовления фуа-гра — блюда западноевропейских народов. Бати прибыл из департамента Шаранта, у берегов которого находится знаменитый форт Боярд.

Бизнесмен показал, как правильно откармливать птицу. Гусей и уток три раза в день обильно кормят кукурузой — тогда печень каждого питомца будет в 10 раз больше, чем у диких сородичей. Разделывать гусей и уток тоже нужно правильно, делая надрезы в нужных местах. Таким образом, все куски мяса останутся в деле.

Тьер владеет семейной фермой, поэтому его советы пригодятся дачникам, которые хотят готовить фуа-гра у себя дома. После мастер-класса гостей мероприятия угостили блюдами из птицы.

«Особенность семейного фермерского хозяйства в том, что вся цепочка производства прослеживается от А до Я. Нет такого этапа, который фермер не контролирует. Поэтому он на сто процентов отвечает за качество продукта. Тогда как большие индустриальные заводы за это не могут отвечать, там слишком большая цепь производства», — объясняет Тьер Бати.