На Таганае откроется «курорт» для синиц

Дом для синиц по виду напоминает скворечник, только диаметр летка у него не 5 сантиметров, а 3,8, чтобы исключить «самозахват» другими птицами. Синичники изготовлены из сухого дерева, покрытого безвредным для их обитателей лаком без запаха. Они размещены на деревьях на высоте 4−6 метров, чтобы защитить от проникновения кошек и других хищников. «Дома» привязаны к стволам верёвками. Со временем их будут ослаблять, чтобы не повредить ствол.

«Для синичника нужно дерево, на котором мало веток, это позволит обеспечить хороший подлёт, — сообщил сотрудник научного отдела национального парка “Таганай” орнитолог Евгений Попов. — Леток необходимо ориентировать на восток, как показывает практика, такие синичники лучше заселяются. Птицы хорошо их воспринимают, и даже когда мы развешивали “дома”, интересовались ими».

Все синичники пронумерованы, позже специалисты проверят, как идёт заселение. Для этого «дома» сделаны открывающимися. В парке рассчитывают, что предложенные «квартиры» придутся по нраву также мухоловкам и горихвосткам, которые прилетают весной. Осенью, когда сезон выращивания потомства завершится, в птичьих кварталах будет сделана «генеральная уборка», дезинфекция и ремонт.

«Каждый следующий обитатель синичника строит своё гнездо поверх чужого, потому, если синичник не чистить, он со временем забьётся, и потеряет привлекательность, — рассказал Евгений Попов. — Кроме того, часто такие “дома” становятся объектами нападения дятлов. Заменить пострадавшие части мы сможем быстро — они на саморезах. Разборные стены пригодятся, если надо будет выдворить самосёлов — ос».

Синичники установлены поблизости от стационарных кормушек, чтобы гости национального парка могли видеть как можно больше птиц. Летом Евгений Попов планирует обследовать территорию — для пернатых необходим удобный водоём, где они могли бы пить и купаться. Созданными «курортными» условиями на Таганай планируют привлечь птиц из окрестных лесов.