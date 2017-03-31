Дальнобойщики устроили забастовку под Хабаровском

Около 50 большегрузов остановились на трассе Хабаровск — Комсомольск между Тополево и Мирным — водители выражают свой протест против системы «Платон», сообщает портал «Губерния».

«Платон» (сокращение от «плата за тонны») — государственная система взимания денег в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам федерального значения транспортом, имеющим максимальную массу свыше 12 тонн. Система утверждена постановлением правительства, ее оператором выступает компания «РТ-Инвест транспортные системы». Сейчас тариф составляет 1,53 рубля за километр пути, а с 15 апреля увеличится на 25% и составит 1,9 рубля. Ранее планировалось, что тариф вырастет сразу на 50% и достигнет 3,06 рубля за километр.

Водители фур из Хабаровска, Якутска, Московской области и с Сахалина, собравшиеся на Комсомольской трассе, говорят, что теоретически готовы платить и по новому тарифу, однако их не устраивает, что деньги достаются посреднику — частной компании. Саму систему дальнобойщики считают коррумпированной. Некоторые из водителей в знак протеста проводят на дороге вторые сутки.

«Мы считаем, что “Платон” — это коррумпированная система, которая взимает с нас плату ни за что. Почему мы должны кормить армию людей, которая ничего для нас не сделала? В конце концов все трассы приватизируют — будем платить не только мы, а все население и маленькие машины туда же загонят. Считаем, что это недопустимо», — сказал один из бастующих.

«Ситуация такая, что мы платим за “Платон”, а должен платить заказчик [перевозки груза]. Заказчик не платит — платит водитель. В итоге заказчик потом объясняет повышенную цену на товар тем, что он якобы платит за “Платон”. Получается, что народ обманывают. Везде обман», — поделился мнением другой шофер. «Акция у нас мирная. Лозунгов никаких нет, мусор мы убираем, ведем себя адекватно. Просто высказываем свое недовольство “Платоном”», — резюмировал еще один участник дорожного протеста.

