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07:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане почтили память Якова Дьяченко

Жители краевой столицы почтили память Якова Дьяченко, отряд которого 31 мая 1858 года на месте будущего города заложил военный пост Хабаровка.

В этом году исполнится 200 лет со дня рождения полковника. Цветы к его памятнику возложили председатель Гордумы Сергей Савков, председатель совета ветеранов Николай Корниенко, депутаты городской и краевой думы. Также в церемонии приняли участие работники администрации Хабаровска, ветераны, молодежь и лауреаты премии имени Дьяченко, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

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