Хабаровчане почтили память Якова Дьяченко
Жители краевой столицы почтили память Якова Дьяченко, отряд которого 31 мая 1858 года на месте будущего города заложил военный пост Хабаровка.
Жители краевой столицы почтили память Якова Дьяченко, отряд которого 31 мая 1858 года на месте будущего города заложил военный пост Хабаровка.
В этом году исполнится 200 лет со дня рождения полковника. Цветы к его памятнику возложили председатель Гордумы Сергей Савков, председатель совета ветеранов Николай Корниенко, депутаты городской и краевой думы. Также в церемонии приняли участие работники администрации Хабаровска, ветераны, молодежь и лауреаты премии имени Дьяченко, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».