Хабаровчане почтили память Якова Дьяченко

В этом году исполнится 200 лет со дня рождения полковника. Цветы к его памятнику возложили председатель Гордумы Сергей Савков, председатель совета ветеранов Николай Корниенко, депутаты городской и краевой думы. Также в церемонии приняли участие работники администрации Хабаровска, ветераны, молодежь и лауреаты премии имени Дьяченко, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».