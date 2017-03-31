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08:40 (мск), источник: СуперОмск

Двораковский запретил омичам гулять по льду

В субботу, 1 апреля, вступает в силу постановление мэрии Омска о запрете выхода на лед водных объектов, расположенных на территории города.

Департаменту городского хозяйства поручили изготовить и установить дополнительные знаки у водных объектов, информирующие горожан об опасности весенней прогулки по льду.

Постановление подписал мэр Омска Вячеслав Двораковский. Контроль за исполнением документа он оставил за собой.

По данным регионального управления ГО и ЧС, сегодня самые опасные участки на Иртыше — это территория от моста имени 60-летия ВЛКСМ до затона парка «Зеленый остров», а также от площади Бухгольца до затона Речного порта. Лёд Оми небезопасен по всему руслу в черте города.

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