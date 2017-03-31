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08:02 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украина готовится к новой переписи населения

Перепись населения в Украине следует провести в ближайшее время, поскольку пока нет ни одного другого альтернативного метода, который может дать более достоверную картину социально-демографического развития Украины.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом шла речь во время заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам научно обоснованного оценивания демографического развития Украины под председательством Вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, передает «Правительственный портал».

Так, по словам вице-премьера, в соответствии с мировой практикой перепись населения страны должна осуществляться каждые 10 лет, а в Украине она в последний раз проводилась еще в 2001-м.

Из-за недостатка, среди прочего, финансовых ресурсов, проведение переписи хоть и предназначалось, но постоянно переносилось. Только перепись населения дает полную картину тех процессов, которые происходят в стране. И речь идет не только о демографической ситуации, а о значительно более широком круге социально-экономических показателей, отметил чиновник.

Добавим, что в заседании участвовали министр социальной политики Украины Андрей Рева, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины профессор, академик НАН Украины Элла Либанова, представители Государственной службы статистики Украины, других министерств и ведомств, а также ученые.

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