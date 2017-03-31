Украина готовится к новой переписи населения
Перепись населения в Украине следует провести в ближайшее время, поскольку пока нет ни одного другого альтернативного метода, который может дать более достоверную картину
Перепись населения в Украине следует провести в ближайшее время, поскольку пока нет ни одного другого альтернативного метода, который может дать более достоверную картину
Об этом шла речь во время заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам научно обоснованного оценивания демографического развития Украины под председательством
Так, по словам
Добавим, что в заседании участвовали министр социальной политики Украины Андрей Рева, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины профессор, академик НАН Украины Элла Либанова, представители Государственной службы статистики Украины, других министерств и ведомств, а также ученые.