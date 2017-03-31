В горной выработке шахты «Южная» погиб рабочий

На шахте «Южная» в Кемеровской области погиб 22-летний рабочий.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, происшествие случилось 30 марта в 13:30. Следственные органы регионального Следкома начали доследственную проверку по факту гибели рабочего. Сообщается, что мужчина перепрыгивал через конвейерную ленту, находясь в горной выработке. В какой-то момент мужчина оступился, его затянуло и протащило под конвейерной лентой. Его коллеги вызвали спасателей.