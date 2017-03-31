На Украине найдена уникальная скифская баба

Разглядев в булыжнике человеческие очертания, мужчина обратился к ученым. На место выехали археологи, которые установили, что фигура является так называемой скифской бабой примерно V в. до н. э., передает ТСН.

Всего в мире было найдено сотни подобных изваяний, но столь раннее — всего третье.

Каменные бабы, несмотря на название, не всегда изображают женщин — иногда, например, это фигуры воинов. Как правило, их устанавливали на курганах кочевые народы — скифы, половцы и многочисленные другие. Множество подобных каменных баб найдено в южнорусских степях и на востоке Украины, а также в Южной Сибири, Монголии, Средней Азии. Ученые связывают эти изваяния с культом предков.