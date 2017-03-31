Опасную для жизни жевательную резинку изымают из торговых точек Приангарья
Надписи на обертке призывают потребителей совершить опасные действия, которые могут привести к смерти.
Надписи на обертке призывают потребителей совершить опасные действия, которые могут привести к смерти.
Службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в органы местного самоуправления крупные организации торговли направлена информация, поступившая из прокуратуры Иркутской области и управления Роспотребнадзора по Иркутской области, об обороте жевательной резинки «5» с надписями на обертке, призывающими сыграть в игру «Правда или действие» и выполненить различные опасные для жизни задания. Изготовитель опасного продукта — ООО «Ригли» из
На индивидуальных упаковках указанных жевательных пластинок в нарушение положений ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» содержится информация, которая может оказать вред здоровью и развитию несовершеннолетних, в том числе за счет их призывов к суицидальным действиям.
«При этом данный товар не содержит ограничений по возрасту потребителей», — отметили в
Органам местного самоуправления в соответствии с данной информацией необходимо принять меры по информированию населения об опасности приобретения данной продукции и проведения разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами на территории муниципального образования, организациям торговли — по изъятию из оборота указанной жевательной резинки и недопустимости ее реализации.