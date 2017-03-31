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08:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Опасную для жизни жевательную резинку изымают из торговых точек Приангарья

Надписи на обертке призывают потребителей совершить опасные действия, которые могут привести к смерти.

Источник: Reuters

Службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в органы местного самоуправления крупные организации торговли направлена информация, поступившая из прокуратуры Иркутской области и управления Роспотребнадзора по Иркутской области, об обороте жевательной резинки «5» с надписями на обертке, призывающими сыграть в игру «Правда или действие» и выполненить различные опасные для жизни задания. Изготовитель опасного продукта — ООО «Ригли» из Санкт-Петербурга. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

На индивидуальных упаковках указанных жевательных пластинок в нарушение положений ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» содержится информация, которая может оказать вред здоровью и развитию несовершеннолетних, в том числе за счет их призывов к суицидальным действиям.

«При этом данный товар не содержит ограничений по возрасту потребителей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Органам местного самоуправления в соответствии с данной информацией необходимо принять меры по информированию населения об опасности приобретения данной продукции и проведения разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами на территории муниципального образования, организациям торговли — по изъятию из оборота указанной жевательной резинки и недопустимости ее реализации.

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