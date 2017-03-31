Построившие кабак омские школьники развеселили Ивана Урганта и журналистов BBC

Ведущий Первого канала Иван Ургант в своем вечернем шоу рассказал телезрителям о школьниках из Омской области, которые построили себе «кабак» и прогуливали в нем уроки.

Ургант похвалил школьников и предложил поставить им оценки по нескольким предметам.

«Давайте разбираться. Построили кабак, значит по труду — «пять». Азартные игры — алгебра — «пять». Распивали алкогольные напитки, курили — химия, физика — «пять». Не смогли договориться по деньгам с прокуратурой, «кабак закрыли» — обществознание — «два», — перечислил Иван Ургант.

Позднее о школьниках из Знаменки рассказали и зарубежные СМИ. Сайт BBC News, ссылаясь на омские средства массовой информации, сообщил, что полицейских сильно удивило, как молодые люди проводили свое свободное время.

По данным прокуратуры Омской области, «кабак» соорудили школьники из села Знаменского, для строения они использовали подручные материалы на заброшенном земельном участке. Сооружение было утеплено, снабжено печкой, лавочками и столами. Посещая самодельный «кабак», некоторые школьники села пропустили более 100 часов школьных занятий.