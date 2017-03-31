Ирек Ялалов: Я снег чищу с 16 лет
Мэр Уфы в прямом эфире объяснил, почему в городе не убирали снег.
Мэр Уфы в прямом эфире объяснил, почему в городе не убирали снег.
В эти минуты уфимский
— Снег в Уфе я чищу вот уже 16 лет, — заявил градоначальник. — Когда у муниципалитета было еще меньше техники, чем сейчас, город убирали силами предприятий и заводов. Теперь же, после оптимизации, техника ушла. И мы получили такую картину.
По словам Ялалова, снежная зима 2017 года только подняла эту проблему на новый уровень.
— У Москвы есть 18 000 единиц техники, у нас — 400. Чтобы чистить город так, как москвичи, нам надо 1600. Вы понимаете, что это не по карману Уфе. Причем снег с улиц мы убираем только четыре года. Все упирается в бюджет. И такая проблема у всех кроме Москвы, — заметил Ялалов.
Свои ошибки
— Здесь недоработали все. Но вообще … Можно даже о