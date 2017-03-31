Ирек Ялалов: Я снег чищу с 16 лет

В эти минуты уфимский сити-менеджер отвечает на вопросы горожан в прямом эфире на официальном канале мэрии в Фейсбуке. Чаще всего Ирека Ялалова спрашивали об уборке снега.

— Снег в Уфе я чищу вот уже 16 лет, — заявил градоначальник. — Когда у муниципалитета было еще меньше техники, чем сейчас, город убирали силами предприятий и заводов. Теперь же, после оптимизации, техника ушла. И мы получили такую картину.

По словам Ялалова, снежная зима 2017 года только подняла эту проблему на новый уровень.