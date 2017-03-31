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10:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Комендантский час в Иркутской области с 1 апреля будет начинаться с 23.00

Несовершеннолетним будет запрещено находится в общественных местах до 06.00.

Источник: IrkutskMedia.ru

Полиция напоминает, что с 1 апреля в соответствии с законом Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» так называемый «комендантский час» начнется с 23.00. В соответствии с законодательным документом, несовершеннолетним будет запрещено находиться в общественных местах до 06.00 без сопровождения родителей или законных представителей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Места, запрещенные для посещения детьми без сопровождения взрослых — это улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, интернет-клубы, строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы и других. Этим же областным законом лицам, не достигшим совершеннолетия, запрещено находиться в местах для развлечений и досуга, где предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции.

«В случае обнаружения ребенка в ночное время без сопровождения законных представителей, полиция устанавливает его личность, адрес проживания, телефон, данные о родителях. Затем комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности», — отметили в ведомстве.

С начала этого года сотрудниками полиции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, представителями общественности, органов образования, органов опеки и попечительства проведено более 1,4 тысячи рейдов по выявлению нарушений «комендантского часа». Компетентными органами выявлено свыше 1,7 тысячи детей, в 2016 году — 1,2 тысячи. К административной ответственности привлечено более 1 тысячи законных представителей несовершеннолетних, что на 300 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отношении физических лиц предусмотрены штрафы в размере от 300 до 500 рублей. В отношении юридических лиц и предпринимателей законом предусмотрены штрафы от 10 до 50 тысяч рублей.

Между тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в ночное время, снизилось более, чем на 16%. Сотрудники полиции продолжают проводить рейды по выявлению нарушений «комендантского часа» подростками.

Полиция напоминает о работе круглосуточного телефона доверия для детей и подростков 8−800−2000−122.

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