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08:53 (мск), источник: Nakanune.ru

Уральский родительский комитет попросил Мизулину запретить ток-шоу Малахова

Уральский родительский комитет требует прекратить вещание ток-шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова либо изменить формат программы. Глава родительского комитета Евгений Жабреев обратился с инициативой к депутатам Государственной думы и заместителю председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елене Мизулиной.

Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском родительском комитете.

По мнению общественников, соответствующие меры в отношении телепередачи необходимо принять как можно быстрее в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних.

«Все участники телепередачи, вместе с экспертами и депутатами ярко любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних, занимаясь пиаром и самолюбованием, но никогда никто из них не задумывался, что может произойти с подростками, участвовавшими в теле-шоу “Пусть говорят”. Никто не задумывается о безопасности детей, психологическом давлении, под которое они могут попасть в местах проживания, и как сложится в дальнейшем их судьба и взаимоотношения с окружающими», — рассказал Жабреев.

По его мнению, продюсерам теле-шоу, нужен высокий рейтинг передачи, который складывается из-за скандальных историй с несовершеннолетними, а «это не может не вызывать огромного возмущения всей миллионной родительской общественности».

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