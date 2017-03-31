Уральский родительский комитет попросил Мизулину запретить ток-шоу Малахова

Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском родительском комитете.

По мнению общественников, соответствующие меры в отношении телепередачи необходимо принять как можно быстрее в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних.

«Все участники телепередачи, вместе с экспертами и депутатами ярко любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних, занимаясь пиаром и самолюбованием, но никогда никто из них не задумывался, что может произойти с подростками, участвовавшими в теле-шоу “Пусть говорят”. Никто не задумывается о безопасности детей, психологическом давлении, под которое они могут попасть в местах проживания, и как сложится в дальнейшем их судьба и взаимоотношения с окружающими», — рассказал Жабреев.