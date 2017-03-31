В Хакасии прокомментировали слова губернатора о «колхозном» Новосибирске
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В Хакасии прокомментировали слова губернатора о «колхозном» Новосибирске, информацию распространила
«Уважаемые коллеги! Считаем важным пояснить подоплеку высказывания главы Хакасия Виктора Зимина в отношении Новосибирской области на заседании кабинета министров республики, которое состоялось накануне, 30 марта. Одно из местных СМИ не совсем верно интерпретировало слова “колхоз и деревня”, сказанные в отношении соседнего региона», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне днем ИА «Хакасия» опубликовало новость, где глава региона Виктор Зимин назвал Новосибирск «колхозом и деревней».
«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества», — заявил Зимин.