В выходные в Калининградской области прогнозируют потепление до +18°C

По сведениям Гидрометцентра, днём в субботу, 1 апреля, температура воздуха в регионе установится на отметке +18⁰C. В воскресенье, 2 апреля, ожидается +17⁰C.

В оба выходных дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость ветра составит 2−3 м/с. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +8°C.