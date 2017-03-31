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09:32 (мск), источник: Калининград.Ru

В выходные в Калининградской области прогнозируют потепление до +18°C

Синоптики прогнозируют существенное потепление в Калининградской области.

Источник: Калининград.Ru

По сведениям Гидрометцентра, днём в субботу, 1 апреля, температура воздуха в регионе установится на отметке +18⁰C. В воскресенье, 2 апреля, ожидается +17⁰C.

В оба выходных дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость ветра составит 2−3 м/с. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +8°C.

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