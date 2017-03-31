Гипсовые барельефы отреставрируют на станции метро «Новокузнецкая»
Московский метрополитен отреставрирует гипсовые барельефы на станции «Новокузнецкая».
Московский метрополитен отреставрирует гипсовые барельефы на станции «Новокузнецкая».
Специалисты начали тестовую расчистку фигурного фриза, посвященного Великой Отечественной войне. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
«Работы проводятся в ночное время, чтобы не мешать традиционно интенсивному пассажиропотоку на станции. Пробную расчистку поверхности барельефа реставраторы собираются завершить до конца апреля», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по работе с объектами культурного наследия дирекции инфраструктуры Московского метрополитена Ольги Бронских.
На первом планируется восстановить архитектурный облик платформы: расчистить потолочные своды, отреставрировать и укрепить все элементы художественного оформления стен и пилонов, а также воссоздать исторические светильники и отделку полов.
Второй этап реставрации предполагает расчистку и восстановление исторического облика белокаменной облицовки фасада вестибюля. Также отреставрируют лепной фриз с металлическими буквами в названии станции. Помимо этого, вестибюлю вернут исторические (в настоящий момент утраченные) оконные витражи и оригинальные двери.
«Будет укреплено основание барельефа, проведена докомпоновка сколов и других мелких повреждений», — пояснила О. Бронских.
Департамент культурного наследия города согласовал проектную документацию для реставрации «Новокузнецкой», которая предполагает, в том числе, реставрацию барельефов, сообщил руководитель ведомства Алексей Емельянов. «В настоящее время Мосгорнаследием выдано разрешение на проведение работ, в рамках которого начата расчистка барельефа для определения его состояния и последующей реставрации. Департамент, со своей стороны, будет контролировать ход работ в соответствии с проектной документацией», — отметил он.
«Проект реставрации станции “Новокузнецкая” был отправлен на