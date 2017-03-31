Гипсовые барельефы отреставрируют на станции метро «Новокузнецкая»

«Работы проводятся в ночное время, чтобы не мешать традиционно интенсивному пассажиропотоку на станции. Пробную расчистку поверхности барельефа реставраторы собираются завершить до конца апреля», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по работе с объектами культурного наследия дирекции инфраструктуры Московского метрополитена Ольги Бронских.

Специалисты начали тестовую расчистку фигурного фриза, посвященного Великой Отечественной войне. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На первом планируется восстановить архитектурный облик платформы: расчистить потолочные своды, отреставрировать и укрепить все элементы художественного оформления стен и пилонов, а также воссоздать исторические светильники и отделку полов.

Второй этап реставрации предполагает расчистку и восстановление исторического облика белокаменной облицовки фасада вестибюля. Также отреставрируют лепной фриз с металлическими буквами в названии станции. Помимо этого, вестибюлю вернут исторические (в настоящий момент утраченные) оконные витражи и оригинальные двери.

«Будет укреплено основание барельефа, проведена докомпоновка сколов и других мелких повреждений», — пояснила О. Бронских.

Департамент культурного наследия города согласовал проектную документацию для реставрации «Новокузнецкой», которая предполагает, в том числе, реставрацию барельефов, сообщил руководитель ведомства Алексей Емельянов. «В настоящее время Мосгорнаследием выдано разрешение на проведение работ, в рамках которого начата расчистка барельефа для определения его состояния и последующей реставрации. Департамент, со своей стороны, будет контролировать ход работ в соответствии с проектной документацией», — отметил он.