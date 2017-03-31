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09:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Регионы Сибири сдувает ветром: МЧС объявило штормовое предупреждение

В регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра в некоторых районах могут достигать 30 метров в секунду.

В Новосибирской области без света остались несколько десятков тысяч человек. В нескольких районах. Отключены были школы, детские сады, больницы. К этой минуте подачу электричества восстановили. Однако в областном центре ветер продолжает обрывать провода, афиши, отрывать кровли крыш многоэтажек.

В Омской области на одной из центральных улиц вырвало часть светофора. В другой части города ветром сорвало дорожные знаки и перевернуло остановочный пункт.

В Барнауле ветер был такой силы, что в некоторых дворах с корнем вырывал деревья. Повреждены припаркованные автомобили. Стихия снесла бетонный забор и несколько крыш в городе.

В Кемерове также оправдались прогнозы синоптиков. Поднялся ураганный ветер. Срывал рекламные конструкции, щиты, гнул дорожные знаки.

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