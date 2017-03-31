Регионы Сибири сдувает ветром: МЧС объявило штормовое предупреждение
В регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра в некоторых районах могут достигать 30 метров в секунду.
В регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра в некоторых районах могут достигать 30 метров в секунду.
В Новосибирской области без света остались несколько десятков тысяч человек. В нескольких районах. Отключены были школы, детские сады, больницы. К этой минуте подачу электричества восстановили. Однако в областном центре ветер продолжает обрывать провода, афиши, отрывать кровли крыш многоэтажек.
В Омской области на одной из центральных улиц вырвало часть светофора. В другой части города ветром сорвало дорожные знаки и перевернуло остановочный пункт.
В Барнауле ветер был такой силы, что в некоторых дворах с корнем вырывал деревья. Повреждены припаркованные автомобили. Стихия снесла бетонный забор и несколько крыш в городе.
В Кемерове также оправдались прогнозы синоптиков. Поднялся ураганный ветер. Срывал рекламные конструкции, щиты, гнул дорожные знаки.