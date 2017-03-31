Половину земного шара проехал на велосипеде парень из Искитима

В Санкт-Петербурге подведены итоги ежегодного конкурса велосипедных походов «Велопуть-2016», в рамках которого было заявлено 79 походов различной протяженности и степени сложности. Участники конкурса колесили по всему миру, а свои отчеты предоставили на суд жюри. В конце марта были подведены итоги. В результате путешествие Константина Кудрявцева победило в ведущей номинации «Самый сложный велопоход», хотя среди конкурентов была даже кругосветка. Кроме того, оно стало вторым в номинации «Самый оригинальный маршрут».

Константин стартовал в начале апреля 2016 года в Таиланде, проехал Лаос, Вьетнам, Китай, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Россию, Грузию, а финишировал в октябре в Турции.

— Мое увлечение велопоходами началось с нашей Берди, точнее со сплавов на лодках, которыми мы с братом Женей занимались с детства, — рассказал корреспонденту VN.ru Константин. — А однажды решили, что на велосипеде удастся увидеть гораздо больше, и отправились в поход. Сначала в Новососедово Искитимского района, потом в Горный Алтай, а потом еще дальше. В 2009 году прошел наш первый велопробег по территории Монголии. Правда, получился он несколько не таким, каким был запланирован. Не все тогда получилось. Но ошибки мы учли и после этого трижды успешно съездили в Среднюю Азию и Китай. После этого произошел довольно длительный перерыв. И только в прошлом году появилась возможность вновь отправиться в путешествие.

Велопутешествие Константина началось в Таиланде, а закончилось в Турции.

На этот раз Константин путешествовал в одиночку, и ему это понравилось. Он считает, что все зависит от самого человека, от того, насколько он готов быть один, не скучно ли ему наедине с собой. Свое путешествие экстремал запечатлел на фотографиях и в отчетах, которые регулярно вел в Интернете. Искитимский путешественник проехал 11 стран, побывал на самых высоких горных перевалах, преодолел пустыню, добрался до берегов Средиземного моря и вернулся домой. На этом Константин останавливаться не собирается. Он уже планирует новые путешествия как по России, так и по всему миру.