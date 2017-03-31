К концу выходных в Воронеже потеплеет до +11
По ночам температура
По ночам температура
Долгожданное потепление придет в Воронеж на выходных: уже в воскресенье, 2 апреля, градусники покажут +11. Хотя по ночам столбики термометра
Снегопада, который накрыл Воронеж в конце первого весеннего месяца, синоптики больше не обещают. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 31 марта, днем до +5, солнечно и сухо. Ветер
В субботу, 1 апреля, ночью -2 и снег с дождем, днем +7 и дождь. Пасмурно и ветрено — 7−12 м/сек
В воскресенье, 2 апреля, ночью еще сохранится минусовая температура - градусники покажут -1, то днем воздух прогреется до +11. Солнечную и сухую погоду подпортит только ветер со скоростью 7−12 м/сек