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09:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

К концу выходных в Воронеже потеплеет до +11

По ночам температура по-прежнему будет опускаться ниже 0.

Долгожданное потепление придет в Воронеж на выходных: уже в воскресенье, 2 апреля, градусники покажут +11. Хотя по ночам столбики термометра по-прежнему будут опускаться ниже 0. В конце рабочей недели через Воронежскую область пройдет активный циклонический вихрь, сопровождаемый полчищами снеговых облаков и атлантическим теплом.

Снегопада, который накрыл Воронеж в конце первого весеннего месяца, синоптики больше не обещают. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 31 марта, днем до +5, солнечно и сухо. Ветер северо-западный, 6−11 м/сек. Самым теплым этот день в истории метеонаблюдений Воронежа был в 1947 году, когда воздух прогрелся до +17,2, а самым холодным — в 1952-м: тогда синоптики зафиксировали 14,7 градуса мороза.

В субботу, 1 апреля, ночью -2 и снег с дождем, днем +7 и дождь. Пасмурно и ветрено — 7−12 м/сек юго-западного направления.

В воскресенье, 2 апреля, ночью еще сохранится минусовая температура ­- градусники покажут -1, то днем воздух прогреется до +11. Солнечную и сухую погоду подпортит только ветер со скоростью 7−12 м/сек юго-западного направления.

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