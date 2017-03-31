Пикет в поддержку таксистов Хабаровска посчитали шантажом власти

Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.

Пикет здания управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края смог привлечь внимание властей, считают его организаторы. Однако сами представители власти расценили его как шантаж, сообщает ИА AmurMedia.

В четверг, 30 марта состоялся пикет в поддержку таксистов Хабаровска, которые заподозрили в коррумпированности управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Помощник депутата Хабаровской городской думы Денис Изотов считает, что активистам удалось привлечь внимание властей к этой проблеме.

— Я считаю пикет, организованный в поддержку таксистов, состоявшимся. Более того, нам удалось привлечь внимание властей. Правда, мы ожидали несколько другого результата. К нам вышел заместитель начальника управления государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Владимир Есин, который вместо конструктивного диалога и предложения урегулировать возникший конфликт, стал кричать и выяснять, сколько нам заплатили за это мероприятие. Он посчитал, что мы проследуем исключительно коммерческие цели, — рассказал общественник.

На самом деле целью прошедшего пикета, по словам организаторов, было добиться для всех организаций, осуществляющих таксомоторную деятельность, равноправия, а от регионального управления — законности и открытости при выдаче лицензий, а также контроля работы таксомоторных организаций.

— Мы надеемся на положительные изменения и устранение существующих проблем в управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, — подчеркнул Денис Изотов.

Однако Владимир Есин считает, что этот пикет не был направлен на урегулирование конфликта и выглядел ни чем иным как шантажом государственной власти.

— Все поступающие обращения рассматриваются, ответы на них подготавливаются. Я не вижу недовольства таксистов в настоящее время. По результатам прошлогоднего опроса, представители профессионального сообщества услугами удовлетворены. Кроме организатора пикета, недовольства никто не высказывал. Обвинения Дениса Изотова свое подтверждение не нашли. Хабаровская краевая прокуратора 24 марта закончила проверку нашего регионального управления, по итогам которой замечаний не поступило, — заявил представитель контрольного управления. — Мы видим наличие собственных интересов у организатора пикета и его участников. Наше предложение о проведении конструктивного диалога и урегулировании конфликта, осталось без внимания. Я считаю, что этот пикет — настоящий шантаж государственной власти.