Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Сенатор предложил начать расследование о доходах Медведева
Верховный суд разрешил перевозить детей без автокресла
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Зейналова отчаялась из-за дочери с аутизмом: признание ведущей
Следователи о том, почему разбился Ту-154 в Сочи
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
12Ливни затопили Перу
10:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

День Победы во Владивостоке отметят парадом, «Бессмертным полком» и фейерверком

Празднование развернется во многих городах региона с 5 по 9 мая.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.

День Победы отметят во Владивостоке военным парадом, шествием «Бессмертный полк», и праздничным фейерверком. После парада и шествия на площади начнут работу тематические локальные площадки, прозвучат песни военных лет, артисты представят тематические хореографические композиции. Здесь же горожан угостят настоящей солдатской кашей из полевых кухонь. Празднование развернется во многих городах региона с 5 по 9 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Вчера, 30 марта, в администрации города состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий под председательством заместителя главы администрации Владивостока Елены Щёголевой.

Она отметила, что в администрации Владивостока уже проделана большая подготовительная работа. Специалисты проводят встречи и консультации с представителями совета ветеранов, ведь, прежде всего День Победы — это праздник ветеранов Великой Отечественной войны.

Основные праздничные и торжественные мероприятия запланированы на 5 — 9 мая. Митинги, возложения цветов, акции, концертные программы состоятся как в центре, так и во всех районах Владивостока, включая островные территории. Встречи с ветеранами, уроки патриотизма, тематические конкурсы и викторины пройдут в общеобразовательных школах, муниципальных библиотеках и школах искусств города. Как отметила начальник управления культуры администрации города Светлана Шупиро, только в муниципальных школах искусств состоится порядка 30 тематических мероприятий.

По традиции ключевым событием 9 Мая станет торжественный парад войск и военной техники, который пройдёт по Светланской — главной улице города.

На оргкомитете обсудили план репетиций парадов. Репетиции будут проведены в ночное время.

9 мая состоится и шествие горожан «Бессмертный полк». Как и в предыдущие годы владивостокцам предлагается пройти по Светланской парадным строем с портретами своих родственников-фронтовиков.

Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком. В этом году фейерверком можно будет полюбоваться в трёх точках — на центральной площади Владивостока, о. Русский (Подножье) и в посёлке Трудовое.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дополнительные пригородные поезда пустят на линию с 1 апреля в Приморье
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
ЦБ отозвал лицензию на ОМС у страховой компании «Согласие-М»
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь