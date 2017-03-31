День Победы во Владивостоке отметят парадом, «Бессмертным полком» и фейерверком

Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.

День Победы отметят во Владивостоке военным парадом, шествием «Бессмертный полк», и праздничным фейерверком. После парада и шествия на площади начнут работу тематические локальные площадки, прозвучат песни военных лет, артисты представят тематические хореографические композиции. Здесь же горожан угостят настоящей солдатской кашей из полевых кухонь. Празднование развернется во многих городах региона с 5 по 9 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Вчера, 30 марта, в администрации города состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий под председательством заместителя главы администрации Владивостока Елены Щёголевой.

Она отметила, что в администрации Владивостока уже проделана большая подготовительная работа. Специалисты проводят встречи и консультации с представителями совета ветеранов, ведь, прежде всего День Победы — это праздник ветеранов Великой Отечественной войны.

Основные праздничные и торжественные мероприятия запланированы на 5 — 9 мая. Митинги, возложения цветов, акции, концертные программы состоятся как в центре, так и во всех районах Владивостока, включая островные территории. Встречи с ветеранами, уроки патриотизма, тематические конкурсы и викторины пройдут в общеобразовательных школах, муниципальных библиотеках и школах искусств города. Как отметила начальник управления культуры администрации города Светлана Шупиро, только в муниципальных школах искусств состоится порядка 30 тематических мероприятий.

По традиции ключевым событием 9 Мая станет торжественный парад войск и военной техники, который пройдёт по Светланской — главной улице города.

На оргкомитете обсудили план репетиций парадов. Репетиции будут проведены в ночное время.

9 мая состоится и шествие горожан «Бессмертный полк». Как и в предыдущие годы владивостокцам предлагается пройти по Светланской парадным строем с портретами своих родственников-фронтовиков.

Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком. В этом году фейерверком можно будет полюбоваться в трёх точках — на центральной площади Владивостока, о. Русский (Подножье) и в посёлке Трудовое.