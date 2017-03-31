Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: в РФ воссоздали разбившийся Ту-154 и узнали причину трагедии
СМИ:в рамках испытаний в РФ военную технику сожгут
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Европейские деревья года
9В мире зацвела сакура
10Последствия циклона «Дебби»
09:22 (мск), источник: ИА REGNUM

Снежный удар по Уралу и массовые ДТП

В аварии попали два рейсовых автобуса.

В Свердловской области обильный снегопад привёл 30 марта к массовым ДТП. Кроме легкового транспорта в аварии попали два рейсовых автобуса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, на подъезде к поселку Азанка столкнулись автобус ГАЗ и машина ВАЗ. Травмы получили три человека. За рулём ВАЗа находился юноша 1994 года рождения. Сотрудники ГИБДД полагают, что он превысил скорость на скользкой трассе. Его вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В автобусе кроме водителя ехали шестеро человек. Двое доставлены в больницу. Также на больничной койке оказался и водитель легковушки.

А вечером 30 марта ДТП произошло на 157 км. автодороги Р-351 Тюмень — Екатеринбург. Столкнулись рейсовый автобус сообщением Тюмень — Качканар и большегруз «MAN». Спасатели эвакуировали пассажиров, а затем отправили их попутным рейсовым автобусом до Екатеринбурга.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+9°
пасмурно
761 мм рт. ст.
повышенное
71 %
высокая
5 м/с
слабый ветер
Белоруссия бросается обвинениями, западные соседи негодуют
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
Флинн готов дать показания по делу о России в обмен на иммунитет
Расмуссен: Крым может быть признан «свободным образованием»
СМИ сообщили о начале прокурорской проверки РЖД
Госдума исключит аббревиатуры из списка необычных детских имен
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь