Крутогорский НПЗ оставил омичей без защиты от вредных веществ
Прокуратура при проверке выявила, что Крутогорский НПЗ, находящийся в одноименном поселке, работает с нарушениями законодательства об охране окружающей среды.
Прокуратура при проверке выявила, что Крутогорский НПЗ, находящийся в одноименном поселке, работает с нарушениями законодательства об охране окружающей среды.
Предприятие является источником вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека по следующим веществам — диоксид азота, сероводород, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, бензол, диметилбензол, толуол, этантиол, алканы С12-С19 — и относится к 1 классу опасности.
Поэтому, согласно СанПиН, нефтепроизводство должно иметь
У Крутогорского НПЗ же
В результате на гендиректора предприятия завели административное дело о нарушении закона об обеспечении
Кроме того, в Октябрьский райсуд был подан иск с требованием обязать Крутогорский НПЗ разработать проект санзоны.