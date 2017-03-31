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09:37 (мск), источник: СуперОмск

Крутогорский НПЗ оставил омичей без защиты от вредных веществ

Прокуратура при проверке выявила, что Крутогорский НПЗ, находящийся в одноименном поселке, работает с нарушениями законодательства об охране окружающей среды.

Предприятие является источником вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека по следующим веществам — диоксид азота, сероводород, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, бензол, диметилбензол, толуол, этантиол, алканы С12-С19 — и относится к 1 классу опасности.

Поэтому, согласно СанПиН, нефтепроизводство должно иметь санитарно-защитную зону в 1 км, которая является защитным барьером, обеспечивающим безопасность населения.

У Крутогорского НПЗ же санитарно-защитной зоны и ее проекта не было, что являлось нарушением прав людей на благоприятную окружающую среду, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

В результате на гендиректора предприятия завели административное дело о нарушении закона об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия.

Кроме того, в Октябрьский райсуд был подан иск с требованием обязать Крутогорский НПЗ разработать проект санзоны.

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