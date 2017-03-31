Волгоградцы передали властям 6 000 подписей против оптимизации библиотек

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» активисты, во врученном чиновникам Обращении местные жители требуют от них изменить политику по отношению к библиотечным системам региона, а также к обеспечению их функционирования и развития. Сменить «остаточный» принцип их финансирования на «приоритетный».

Кроме того, волгоградцы хотят, чтобы власти опубликовали подробный отчет о промежуточных результатах начатой в 2013 году оптимизации.

«А именно, как были использованы площади закрытых библиотек, какой объем средств был на этом сэкономлен, и как он был использован для развития системы», — подчеркивают они. Жители также требуют от чиновников дать им развернутый комментарий о текущей ситуации с упомянутыми в Обращении библиотеками, их сотрудниками, а также о планах по слиянию взрослой и детской систем и обсудить и согласовать с работниками библиотек и представителями общественности задачи, стоящие перед библиотечной системой и планы по их достижению.

«Только в начале 2014 года было закрыто 7 библиотек, в том числе и одна из первых открытых в послевоенном Сталинграде — библиотека № 5 на ул. Штеменко. Сейчас в ее помещении расположены магазин и пивная», — возмущаются активисты.