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13:51 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре пройдет студенческий фестиваль «Веснушка — 2017»

В этом году фестиваль «Веснушка» впервые выходит на областной уровень.

В понедельник, 3 апреля, в 15:00 в Самарском Энергетическом колледже пройдет стартовый концерт открытого городского фестиваля самодеятельного творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка — 2017», сообщает администрация Самары.

Впервые фестиваль выходит на областной уровень — в нем примут участие не только учащиеся ссузов Самары, но и региона. Около 15 колледжей и техникумов области, в том числе и студенты Тольяттинского медицинского колледжа, представят свои концерты. Ожидается, что фестиваль соберет более семи тысяч молодых артистов и зрителей.

В конкурсный день, 19 апреля, будут продемонстрированы творческие номера, не вошедшие в основной концерт ссуза или номера учебных заведений, не участвующих в основной программе фестиваля.

В этом году расширилась тематическая направленность фестиваля, регламент не ограничивает студентов определенной темой.

По итогам концертов жюри выберет лучшие номера для гала-концерта фестиваля «Веснушка — 2017», который пройдет 28 апреля в 17:00 в ДК «Современник». Самые творческие ссузы этого года получат сертификаты на приобретение товаров в магазине электроники.

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