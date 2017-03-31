В Самаре пройдет студенческий фестиваль «Веснушка — 2017»

В понедельник, 3 апреля, в 15:00 в Самарском Энергетическом колледже пройдет стартовый концерт открытого городского фестиваля самодеятельного творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка — 2017», сообщает администрация Самары.

Впервые фестиваль выходит на областной уровень — в нем примут участие не только учащиеся ссузов Самары, но и региона. Около 15 колледжей и техникумов области, в том числе и студенты Тольяттинского медицинского колледжа, представят свои концерты. Ожидается, что фестиваль соберет более семи тысяч молодых артистов и зрителей.

В конкурсный день, 19 апреля, будут продемонстрированы творческие номера, не вошедшие в основной концерт ссуза или номера учебных заведений, не участвующих в основной программе фестиваля.

В этом году расширилась тематическая направленность фестиваля, регламент не ограничивает студентов определенной темой.