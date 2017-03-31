Уфимка напала на бетономешалку
Курьезный случай произошел по улице Сельской Богородской. Видео инцидента в программу «Мобильный репортёр» прислал очевидец.
Курьезный случай произошел по улице Сельской Богородской. Видео инцидента в программу «Мобильный репортёр» прислал очевидец.
По словам мужчины, «КАМаз-миксер» во время движения подрезал «Шевроле Спарк». Владельцу иномарки это не понравилось, и он решил восстановить справедливость. Водитель и его пассажирка вышли из машины и попытались открыть дверь грузовика. Сделать это, правда, не удалось.
Мужчина за рулем «КамАЗа», видимо, выше этого, шутит наш репортер.
Этот и другие ролики можно увидеть уже сегодня, в 22:15, на телеканале «Россия-24. Башкортостан» в программе «Мобильный репортер».