Уфимка напала на бетономешалку

По словам мужчины, «КАМаз-миксер» во время движения подрезал «Шевроле Спарк». Владельцу иномарки это не понравилось, и он решил восстановить справедливость. Водитель и его пассажирка вышли из машины и попытались открыть дверь грузовика. Сделать это, правда, не удалось.