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09:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимка напала на бетономешалку

Курьезный случай произошел по улице Сельской Богородской. Видео инцидента в программу «Мобильный репортёр» прислал очевидец.

По словам мужчины, «КАМаз-миксер» во время движения подрезал «Шевроле Спарк». Владельцу иномарки это не понравилось, и он решил восстановить справедливость. Водитель и его пассажирка вышли из машины и попытались открыть дверь грузовика. Сделать это, правда, не удалось.

Мужчина за рулем «КамАЗа», видимо, выше этого, шутит наш репортер.

Этот и другие ролики можно увидеть уже сегодня, в 22:15, на телеканале «Россия-24. Башкортостан» в программе «Мобильный репортер».

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