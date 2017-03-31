Ушла из жизни сотрудница казахстанского телевидения

Ажар Нурпеисова несколько лет работала в телевизионной студии Gala TV. В качестве ассистента режиссера трудилась над такими популярными телепроектами, как «Тілашар», «Сказки старого сундучка», «English in Action’и другие.

Коллеги и друзья пишут слова соболезнований в социальных сетях. Девушка скончалась после тяжелой болезни.

«Наша маленькая Ажарка с “Галашки” (“Гала ТВ”)… Все коллеги и друзья запомнят ее не по годам мудрым человеком. Настоящим другом, которая готова была выручить и помочь в любую минуту. И не только близким или знакомым. Она останется для нас невероятно позитивным и отзывчивым человеком. Всегда готовая выслушать, вникнуть, уделить свое время. Нежная, женственная, в то же время — хохотушка и оптимистка, которая всегда настраивала все окружение на добрый лад, умела поддержать даже самых пессимистично настроенных членов команды. Вызывала уважение своим профессиональным мастерством как у именитых экспертов, так и коллег по цеху. Мы скорбим вместе с семьей по безвременно ушедшей и всеми любимой подруге», — написала журналист Куляш Алина.

«С первых дней знакомства она мечтала о большой семье и своем доме. Лучезарная, по-восточному тактичная, никогда никому не показывала слез. Плакала, но быстро собиралась и продолжала верить в лучшее… Добросовестная, ответственная. Семья ее и их гостеприимство — это отдельная история. (…) Прости, что не смогла выбраться на твои торжества и обнять тебя… Кто же знал, что это в последний раз… Думалось, что вся жизнь впереди! Золотой, милый, родной, красивый, душевный ты человек, Azhar Nurpeisova! Это был мой день рождения на Гала ТВ, где ты была душой и яркой гостьей. Спасибо тебе за знакомство!» — написала журналист Нурай Мукадес.

Последние несколько лет Ажар Нурпеисова посвятила себя семье. В семье остались трое маленьких детей.