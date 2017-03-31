В День качества в Волгограде производители представят лучшие местные товары

Здесь представят свою продукцию более 30 волгоградских предприятий.

Волгоградцы смогут приобрести продовольственные товары от производителя. Не только традиционный местный товар, но и новинки: козий сыр, сафлоровое масло, грибные консервы, джемы и варенье, овощные и фруктовые соки.

В числе участников акции — производители мясной, молочной, масложировой, плодоовощной, кондитерской, безалкогольной и хлебобулочной продукции, а также солений. Это ЗАОр «Конфил», ОАО «Молсыркомбинат «Волжский». ООО «Царь-Продукт», ООО «Альтернатива-Волга», ООО «Зори Поволжья», ООО «Сарепта», ЗАО «СанИнБев», ООО «Новый вкус» и другие.

Пройдет «День качества» с 13:00 до 17:00 в торговом центре «Зельгрос» по адресу: Волгоград, ул. им. Маршала Ерёменко, 49.