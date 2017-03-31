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12:29 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В День качества в Волгограде производители представят лучшие местные товары

31 марта в Волгограде состоится «День качества», сообщает ВДТВ со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Здесь представят свою продукцию более 30 волгоградских предприятий.

Волгоградцы смогут приобрести продовольственные товары от производителя. Не только традиционный местный товар, но и новинки: козий сыр, сафлоровое масло, грибные консервы, джемы и варенье, овощные и фруктовые соки.

В числе участников акции — производители мясной, молочной, масложировой, плодоовощной, кондитерской, безалкогольной и хлебобулочной продукции, а также солений. Это ЗАОр «Конфил», ОАО «Молсыркомбинат «Волжский». ООО «Царь-Продукт», ООО «Альтернатива-Волга», ООО «Зори Поволжья», ООО «Сарепта», ЗАО «СанИнБев», ООО «Новый вкус» и другие.

Пройдет «День качества» с 13:00 до 17:00 в торговом центре «Зельгрос» по адресу: Волгоград, ул. им. Маршала Ерёменко, 49.

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