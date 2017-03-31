Осадки в виде дождя и снега вернутся в Нижегородскую область в конце недели
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 31 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +1 градус. Ветер
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 31 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +1 градус. Ветер
1 апреля ожидается облачная погода, небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит -5 градусов, днем +3 градуса. Ветер западный, 1 м/с.
2 апреля — облачно, небольшие осадки. Температура воздуха -4 градуса ночью и +5 градусов днем. Ветер западный, 6 м/с.