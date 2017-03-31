Фотофакт: в Беларусь неожиданно пришла зима
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Снег выпал в ряде регионов Беларуси утром в пятницу 31 марта, пользователи социальных сетей делятся в интернете фотографиями зимних пейзажей.
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Снег выпал в ряде регионов Беларуси утром в пятницу 31 марта, пользователи социальных сетей делятся в интернете фотографиями зимних пейзажей.
Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили, что в последний день рабочей недели погода еще будет ненастной, а на выходных заметно потеплеет.
Как сообщают граждане в социальных сетях, мокрый снег прошел в ряде регионов страны, больше всего снега, судя по фото, в северной части республики — в Витебской области.
По информации Гидромета, в субботу 1 апреля в республику начнет поступать теплый воздух из