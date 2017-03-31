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09:31 (мск), источник: БЕЛТА

Кофеин негативно влияет на эффективность упражнений во время занятий спортом

Ученые из Швейцарии установили, что из-за кофеина эффект от занятий спортом значительно ниже. Даже одна чашка кофе перед спортом снижает способность кровеносной системы качественно выполнять все свои функции.

Источник: БЕЛТА

К таким выводам специалисты пришли на основе исследования с участием молодых людей. Перед началом эксперимента все испытуемые сдали анализы, а также исследователи изучили уровень их физической подготовки. Все добровольцы не должны были пить кофе за 36 часов до начала тренировки. Они проводили тренировку в обычном режиме, после чего их показатели измерялись и им давали выпить кофе. Далее они вновь приступали к тренировке, и у них измеряли показатели.

В ходе данного эксперимента было установлено, что кофе не влияет на скорость кровотока, если человек находится в состоянии покоя. Обратная ситуация наблюдалась во время занятия спортом: кровоток замедлялся и эффект от физической активности заметно уменьшался.

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