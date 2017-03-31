Кофеин негативно влияет на эффективность упражнений во время занятий спортом

К таким выводам специалисты пришли на основе исследования с участием молодых людей. Перед началом эксперимента все испытуемые сдали анализы, а также исследователи изучили уровень их физической подготовки. Все добровольцы не должны были пить кофе за 36 часов до начала тренировки. Они проводили тренировку в обычном режиме, после чего их показатели измерялись и им давали выпить кофе. Далее они вновь приступали к тренировке, и у них измеряли показатели.

В ходе данного эксперимента было установлено, что кофе не влияет на скорость кровотока, если человек находится в состоянии покоя. Обратная ситуация наблюдалась во время занятия спортом: кровоток замедлялся и эффект от физической активности заметно уменьшался.