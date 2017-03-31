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09:46 (мск), источник: БЕЛТА

Единый день безопасности дорожного движения проходит в Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения проходит в Беларуси 31 марта под девизом «Без прав ты не прав!», сообщил БЕЛТА старший инспектор УГАИ МВД Александр Бруй.

Источник: БЕЛТА

«Проводимые мероприятия направлены на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими прав, а также на профилактику ДТП по вине бесправных водителей. Далеко не все автолюбители считают для себя законом отказаться от поездки, не имея на то соответствующего права. Об этом свидетельствует и статистика дорожных происшествий и количество задерживаемых за управление транспортом без водительского удостоверения. Определенное количество водителей лишаются его за нарушения ПДД, но большинство, в том числе водители мопедов и мотоциклов, даже не стремятся пройти обучение и законно получить право управления», — отметил Александр Бруй.

Только за 29 марта пресечено 123 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими прав. В январе-феврале по вине бесправников совершено 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 11 получили ранения.

Также в ГАИ напомнили, что с 24 марта по 4 апреля проходит республиканская профилактическая акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних «Безопасность детей — приоритет для взрослых

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