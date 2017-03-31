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10:32 (мск), источник: Om1.ru

На конечной остановке у омского нефтезавода скопились горы мусора от водителей маршруток

Львиную часть мусора оставляют стаканчики и пакетики из-под чая и кофе, которые водители пьют в перерывах между рейсами. Омичи возмущены, почему водители не выйдут на субботник, чтобы убрать свой же мусор.

Если перефразировать известную нецензурную народную поговорку, то можно сказать «Весна покажет, кто где мусорил». К сожалению, это не смешная шутка, а реальность. Как правило, каждую весну из-под снега появляется мусор, скопившийся за месяц зимы.

Так, после того, как растаял снег, жуткое зрелище открылась омичам на конечной остановке «ОНПЗ» возле нефтезавода. Фотография появилась в паблике «Омск ВК». Разворотная площадка, на которой останавливаются маршрутные микроавтобусы, вся покрыта мусором.

Большинство отходов составляют пластиковые стаканчики из-под чая и кофе и чайные пакетики. Судя по всему, водители маршруток, доехав до конца маршрута и остановившись на перерыв, не утруждают себя тем, чтобы дойти до урны и выбросить мусор туда, а не себе под ноги.

Ужасающая картина вызвала у омичей дружное возмущение. Горожане возмущаются беспорядку, устроенному водителями маршруток. За час пост с фото набрал более полусотни гневных комментариев, многие из которых содержат нецензурные выражения в адрес маршрутчиков. Жители города требуют, чтобы водители вышли на субботник и собрали весь накопившийся после себя мусор.

Также подписчики отмечают, что это далеко не единственная конечная остановка, на которой творится подобное безобразие.

Отметим, на остановке работают микроавтобусы следующих маршрутов:

  • 270 — Омский нефтеперерабатывающий завод → Оби
  • 271 — Омский нефтеперерабатывающий завод → пос. Николаевка
  • 302 — Омский нефтеперерабатывающий завод → Новостройка (ул. Семиреченская)
  • 329 — Омский нефтеперерабатывающий завод → ДСК-2
  • 415 — Омский нефтеперерабатывающий завод → Экспоцентр
  • 425 — Омский нефтеперерабатывающий завод → Стрельникова (ул. Заозёрная)
  • 434 (Д) — Омский нефтеперерабатывающий завод → ПО Иртыш
  • 445 — Омский нефтеперерабатывающий завод → Икеа

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