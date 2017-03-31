На конечной остановке у омского нефтезавода скопились горы мусора от водителей маршруток

Если перефразировать известную нецензурную народную поговорку, то можно сказать «Весна покажет, кто где мусорил». К сожалению, это не смешная шутка, а реальность. Как правило, каждую весну из-под снега появляется мусор, скопившийся за месяц зимы.

Так, после того, как растаял снег, жуткое зрелище открылась омичам на конечной остановке «ОНПЗ» возле нефтезавода. Фотография появилась в паблике «Омск ВК». Разворотная площадка, на которой останавливаются маршрутные микроавтобусы, вся покрыта мусором.