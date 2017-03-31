На конечной остановке у омского нефтезавода скопились горы мусора от водителей маршруток
Львиную часть мусора оставляют стаканчики и пакетики
Львиную часть мусора оставляют стаканчики и пакетики
Если перефразировать известную нецензурную народную поговорку, то можно сказать «Весна покажет, кто где мусорил». К сожалению, это не смешная шутка, а реальность. Как правило, каждую весну
Так, после того, как растаял снег, жуткое зрелище открылась омичам на конечной остановке «ОНПЗ» возле нефтезавода. Фотография появилась в паблике «Омск ВК». Разворотная площадка, на которой останавливаются маршрутные микроавтобусы, вся покрыта мусором.
Большинство отходов составляют пластиковые стаканчики
Ужасающая картина вызвала у омичей дружное возмущение. Горожане возмущаются беспорядку, устроенному водителями маршруток. За час пост с фото набрал более полусотни гневных комментариев, многие из которых содержат нецензурные выражения в адрес маршрутчиков. Жители города требуют, чтобы водители вышли на субботник и собрали весь накопившийся после себя мусор.
Также подписчики отмечают, что это далеко не единственная конечная остановка, на которой творится подобное безобразие.
Отметим, на остановке работают микроавтобусы следующих маршрутов: