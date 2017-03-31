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10:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сотрудники ГИБДД предотвратили перевозку школьников нетрезвым водителем автобуса

УФА, 31 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане сотрудники ГИБДД предотвратили перевозку школьников нетрезвым водителем автобуса.

В Ермекеевском районе на трассе Бекетово — Тарказы утром 30 марта инспекторы остановили школьный автобус ПАЗ. 61-летний водитель с 40-летним стажем ехал за школьниками, поэтому в салоне пассажиров не было. При проверке документов полицейские выявили у местного жителя признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование этот факт подтвердило. По словам водителя, он выпивал вечером.

В отношении него составлен материал по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». На директора школы за выпуск на линию пьяного водителя был составлен административный материал по статье «Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством» и вынесено постановление о наложении штрафа в 100 тысяч рублей.

«С этим случаем предстоит разбирательство, а за детьми оправили другой автобус, который благополучно доставил их до места назначения», — сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Агентство «Башинформ» опубликовало карточки, где описаны правила поведения участников дорожного движения и полезные советы автолюбителям. Подробнее о том, что грозит нетрезвым водителям, а также о правилах перевозки школьников в автобусах читайте по ссылке.

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