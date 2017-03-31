Видео: В Казани двое лихачей на авто устроили вечернее выступление возле ТЦ «XL»

Автор видео уверяет, что автолихачей было двое, но он успел снять только одного из них.

По словам очевидцев, вечером у входа в торговый центр «ХL», двое водителей, несмотря на наличие посетителей, которые заходили и выходили из торгового центра, устроили любительское соревнование по дрифту. Один из очевидцев сообщил, что успел записать их номера и намерен обратиться с заявлением в полицию.