Видео: В Казани двое лихачей на авто устроили вечернее выступление возле ТЦ «XL»
(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). Накануне пользователи социальных сетей выложили видео дрифтующих возле торгового центра «ХL» на Ямашева автомобилей.
(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). Накануне пользователи социальных сетей выложили видео дрифтующих возле торгового центра «ХL» на Ямашева автомобилей.
Автор видео уверяет, что автолихачей было двое, но он успел снять только одного из них.
По словам очевидцев, вечером у входа в торговый центр «ХL», двое водителей, несмотря на наличие посетителей, которые заходили и выходили из торгового центра, устроили любительское соревнование по дрифту. Один из очевидцев сообщил, что успел записать их номера и намерен обратиться с заявлением в полицию.