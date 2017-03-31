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14:23 (мск), источник: ТАСС

Пятидесятимиллионный пассажир МЦК получил подарки от метро и РЖД

В качестве подарков была вручена сувенирная продукция магазинов московского метро.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Юбилейный, 50-милионный пассажир Московского центрального кольца (МЦК), получил памятные подарки от руководства метрополитена и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Торжественное награждение пассажира состоялось на станции МЦК «Деловой центр».

У нас есть система турникетов, которая в режиме онлайн постоянно подсчитывает пассажиров. Это не проблема — вычислить, сколько мы перевезли. Сегодня мы дарим памятные сувениры нашему 50-миллионному пассажиру.
Дмитрий Пегов
Начальник московского метрополитена

В качестве подарков была выбрана продукция сувенирных магазинов московского метрополитена, которые уже можно приобрести в фирменных киосках на центральных станциях метро. Например, одним из таких сувениров для 50-миллионного пассажира стала термокружка с логотипом метрополитена, разукрашенная цветом одной из линий столичной подземки. Также были вручены футболка со схемой линий метро на лицевой стороне, ручка в цвет линии и годовая карта «Тройка».

По словам Пегова, на сегодняшний день наибольший пассажиропоток отмечается на станциях «Площадь Гагарина», «Владыкино», «Ботанический сад», «Лужники», «Кутузовская». «На каждой из этих пяти станций есть пересадка на метро. Самая популярная станция МЦК “Площадь Гагарина” в 2017 году уже обслужила более 2,2 млн человек», — добавил Пегов.

Начальник управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Максим Шнейдер вручил пассажиру золотую карту «РЖД-Бонус», на балансе которой зачислено 5 тыс. бонусов, и профессиональный цифровой фотоаппарат. Он отметил, что «с декабря также наметился рост пассажиропотока на станциях с пересадкой на пригородные электрички, где теперь делают остановки почти 97% всех пригородных поездов». Так, например, среднесуточное число пассажиров на станции «Окружная» Савеловского направления увеличилось с 3,9 тыс. до 8,9 тыс. человек. Также большой прирост пассажиропотока отмечен на станции «Андроновка» с пересадкой на станцию «Фрезер» Казанского направления, где был открыт пешеходный тоннель для удобной пересадки.

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МЦК было запущено 10 сентября 2016 года и уже стало популярным городским транспортом среди москвичей. Всего с момента запуска МЦК воспользовались уже 50 млн пассажиров, при этом только за этот год — более 22,5 млн пассажиров. По прогнозам специалистов, пассажиропоток МЦК за 2017 год составит порядка 90 млн. С момента начала движения на всех транспортно-пересадочных узлах МЦК возможна оплата проезда банковскими картами и по бесконтактной технологии NFC, а в декабре были внедрены инновационные сервисы Apple Pay и Samsung Pay.

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