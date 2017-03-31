Пятидесятимиллионный пассажир МЦК получил подарки от метро и РЖД

У нас есть система турникетов, которая в режиме онлайн постоянно подсчитывает пассажиров. Это не проблема — вычислить, сколько мы перевезли. Сегодня мы дарим памятные сувениры нашему 50-миллионному пассажиру.

В качестве подарков была выбрана продукция сувенирных магазинов московского метрополитена, которые уже можно приобрести в фирменных киосках на центральных станциях метро. Например, одним из таких сувениров для 50-миллионного пассажира стала термокружка с логотипом метрополитена, разукрашенная цветом одной из линий столичной подземки. Также были вручены футболка со схемой линий метро на лицевой стороне, ручка в цвет линии и годовая карта «Тройка».

По словам Пегова, на сегодняшний день наибольший пассажиропоток отмечается на станциях «Площадь Гагарина», «Владыкино», «Ботанический сад», «Лужники», «Кутузовская». «На каждой из этих пяти станций есть пересадка на метро. Самая популярная станция МЦК “Площадь Гагарина” в 2017 году уже обслужила более 2,2 млн человек», — добавил Пегов.