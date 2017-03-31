Свердловская ГИБДД объявила охоту на тонированные автомобили
Госавтоинспекторы уже поймали семерых уральцев. Что грозит нарушителям?
Госавтоинспекторы уже поймали семерых уральцев. Что грозит нарушителям?
Рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами с нанесенной на стекла пленкой, ограничивающей обзор с места водителя, пройдут в городах Свердловской области, сообщили «АиФ-Урал» в ГИБДД региона.
Накануне, 30 марта, такая акция уже состоялась в
В соответствии с техническим регламентом светопропускная способность ветрового стекла, а также передних боковых стекол должна составлять не более 70%. Тонировка остальных стекол правилами не запрещена. При этом полностью запрещена зеркальная тонировка транспортного средства. В ближайшие дни охота на «тонировщиков» пройдет и в других городах Среднего Урала.