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10:37 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловская ГИБДД объявила охоту на тонированные автомобили

Госавтоинспекторы уже поймали семерых уральцев. Что грозит нарушителям?

Рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами с нанесенной на стекла пленкой, ограничивающей обзор с места водителя, пройдут в городах Свердловской области, сообщили «АиФ-Урал» в ГИБДД региона.

Накануне, 30 марта, такая акция уже состоялась в Каменске-Уральском. За два часа к административной ответственности были привлечены 7 водителей, которые ездлили на тонированных машинах. Санкция данной статьи предусматривает штраф в 500 рублей. Еще один водитель был наказан за то, что установил на передние боковые стекла шторки. Сумма наказания — также 500 рублей. Стоит также отметить, что в случае повторного задержания хозяина тонированного автомобиля, в отношении него будет составляться протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. За это водителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Всего в Свердловской области в 2017 году на «тонировщиков» было составлено 8 956 административных материалов.

В соответствии с техническим регламентом светопропускная способность ветрового стекла, а также передних боковых стекол должна составлять не более 70%. Тонировка остальных стекол правилами не запрещена. При этом полностью запрещена зеркальная тонировка транспортного средства. В ближайшие дни охота на «тонировщиков» пройдет и в других городах Среднего Урала.

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