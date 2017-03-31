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10:40 (мск), источник: dostup1.ru

Детям 3−4 лет прививки от клещевого энцефалита сделают за счет бюджета

Дети, не привитые от клещевого вирусного энцефалита, не смогут участвовать в турпоходах и мероприятиях, организованных на природе.

В 2017 году за счет средств бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения в Челябинской области» прививку от клещевого вирусного энцефалита получат дети трех-четырех лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Напомним, массовая вакцинация населения стартовала 1 марта, по состоянию на 30-е число привито около 10,4 тыс. южноуральцев.

Ранее главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление, согласно которому дети, не привитые от клещевого вирусного энцефалита, не смогут с апреля по октябрь участвовать в туристических походах и других мероприятиях, организованных на открытой природе.

Этот запрет объясняется высокой активностью природного очага клещевых инфекций. В 2016 году количество обратившихся в медучреждения с укусами клещей на Южном Урале выросло на 6% в сравнении с предыдущим годом — до 15,9 тыс. человек. Заболеваемость энцефалитом в сравнении с 2015 годом увеличилась в 2,2 раза — зарегистрировано 94 случая, что в два раза выше показателя по России в целом.

Желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцинальный комплекс состоит из двух прививок с интервалом 30 дней. Привитым ранее необходимо получить очередную ревакцинацию — через каждые три года.

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