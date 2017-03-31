Синоптики: апрель ожидается более холодным, чем в прошлом году

В апреле в Пермском крае температура воздуха может оказаться близкой к климатической норме. Однако, по данным синоптиков, следующий месяц примерно на три градуса может быть холоднее, чем в прошлом году.

Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, первая декада месяца будет холодной, причем в первой пятидневке отрицательная температура ожидается даже в дневные часы. Затем во второй пятидневке ( 6—8 апреля ) ожидается значительное (до +10° и выше), но кратковременное повышение температуры воздуха.

Прогнозируемое количество осадков будет в пределах нормы на всей территории края.