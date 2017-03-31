Синоптики: апрель ожидается более холодным, чем в прошлом году
В среднем, температура воздуха в следующем месяце будет близкой к норме. Так, в отдельные дни апреля в Прикамье потепление ожидается до +10° и выше.
В среднем, температура воздуха в следующем месяце будет близкой к норме. Так, в отдельные дни апреля в Прикамье потепление ожидается до +10° и выше.
В апреле в Пермском крае температура воздуха может оказаться близкой к климатической норме. Однако, по данным синоптиков, следующий месяц примерно на три градуса может быть холоднее, чем в прошлом году.
Как сообщает
Прогнозируемое количество осадков будет в пределах нормы на всей территории края.