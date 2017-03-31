Перебои с подачей воды возможны в течение трех суток в Таганроге
Перебои холодного водоснабжения возможны в течение трех суток в Таганроге.
Перебои холодного водоснабжения возможны в течение трех суток в Таганроге.
Согласно информации из официальных источников, с 8.00 4 апреля до 8.00 7 апреля холодное водоснабжение города будет осуществляться пониженным давлением.
Причина неудобств — проведение работ по ликвидации утечки на Донском техническом водоводе диаметром 1420 мм.
Во время
Воду будут подвозить также по заявкам, поступающим в