Перебои с подачей воды возможны в течение трех суток в Таганроге

Согласно информации из официальных источников, с 8.00 4 апреля до 8.00 7 апреля холодное водоснабжение города будет осуществляться пониженным давлением.

Причина неудобств — проведение работ по ликвидации утечки на Донском техническом водоводе диаметром 1420 мм.

Во время аварийно-восстановительных работ’Водоканал будет осуществлять подвоз технической воды автоцистернами в Северный жилмассив и Промышленный район Таганрога по графику, с которым можно ознакомиться на сайте городской администрации.