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10:34 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Перебои с подачей воды возможны в течение трех суток в Таганроге

Перебои холодного водоснабжения возможны в течение трех суток в Таганроге.

Согласно информации из официальных источников, с 8.00 4 апреля до 8.00 7 апреля холодное водоснабжение города будет осуществляться пониженным давлением.

Причина неудобств — проведение работ по ликвидации утечки на Донском техническом водоводе диаметром 1420 мм.

Во время аварийно-восстановительных работ’Водоканал будет осуществлять подвоз технической воды автоцистернами в Северный жилмассив и Промышленный район Таганрога по графику, с которым можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Воду будут подвозить также по заявкам, поступающим в аварийно-диспетчерскую службу (тел. 319−438).

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