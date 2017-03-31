В Лаишевском районе спасатели ищут пропавшего мужчину

Мужчина должен был сесть в автобус вместе с подругой, но в какой-то момент по непонятным причинам ушел в неизвестном направлении.

Сотрудники зонального поисково-спасательного отряда № 2 вместе с начальником ПСЧ № 118 осмотрели территорию населенных пунктов Кирби, Большие Кабаны и Сокуры, обследовали 29 километров дороги, прилегающей к территории, но поиск не дал результатов.

Дальнейшими поисками будут заниматься полицейские.