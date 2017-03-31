В Лаишевском районе спасатели ищут пропавшего мужчину
(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). 30 марта в Лаишевском районе Татарстана между селом Большие Кабаны и Сокуры пропал 45-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). 30 марта в Лаишевском районе Татарстана между селом Большие Кабаны и Сокуры пропал 45-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в
Мужчина должен был сесть в автобус вместе с подругой, но в
Сотрудники зонального
Дальнейшими поисками будут заниматься полицейские.