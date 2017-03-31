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10:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Лаишевском районе спасатели ищут пропавшего мужчину

(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). 30 марта в Лаишевском районе Татарстана между селом Большие Кабаны и Сокуры пропал 45-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина должен был сесть в автобус вместе с подругой, но в какой-то момент по непонятным причинам ушел в неизвестном направлении.

Сотрудники зонального поисково-спасательного отряда № 2 вместе с начальником ПСЧ № 118 осмотрели территорию населенных пунктов Кирби, Большие Кабаны и Сокуры, обследовали 29 километров дороги, прилегающей к территории, но поиск не дал результатов.

Дальнейшими поисками будут заниматься полицейские.

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